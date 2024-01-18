Теннисистка Петрова считает, что Медведев недооценил соперника в первом круге Australian Open

Бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс-третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова высказалась о победе россиянина Даниила Медведева над французом Теренсом Атманом в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» она заметила, что Медведеву непросто дался этот матч.

«Год начался с «Большого шлема» — мы знаем, как Даня в предыдущие годы здесь себя вел, расположил к себе публику. В первом круге ему пришлось нелегко против француза, левши — с левшой тяжелее играть. Мне кажется, Даня недооценил своего соперника. Все легко сложилось в начале первого сета, сразу был брейк – видно, что соперник немного разволновался. А потом приложил все силы и стал показывать отличный теннис — активный, уверенный, хорошо перекрывал сетку. Он создал много неприятностей Медведеву. У француза, что интересно, очень сложно отследить подачу, так как у него низкий подброс.

После первого сета фаворитом на корте все равно остался Медведев. Он подумал над своими действиями, стал играть более четко, беречь важные розыгрыши. Конечно, жара, которая была на их матче, не дала сопернику доиграть, ему пришлось сниматься из-за того, что у него сводило ногу.

Во втором сете Даня взял ситуацию под свой контроль и не дал сопернику сделать сенсацию. Очень было интересно следить за развитием этого матча. Хорошая разминка для Медведева, хорошее напоминание о том, что все, кто против него будет выходить, будут выкладываться по максимуму, чтобы сделать сенсацию, обыграть игрока такого уровня. И они понимают, что это нужно делать на ранней стадии турнира, когда топ-игрок еще не втянулся и не показывает свой лучший теннис. Для Медведева это будет хорошим уроком», — сказала Петрова.

Медведев обыграл Атмана со счетом 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 Rt. Во втором круге соперником россиянина стал финн Эмиль Руусувуори. Матч идет в настоящее время, Медведев проигрывает после первого сета, в котором он уступил 3:6.

Ранее россиянка выбила третью ракетку мира с Australian Open.