«Локомотив» показал видео со сборов: Дзюба напал на Сулейманова

Московский «Локомотив» в своем Telegram-канале опубликовал забавное видео с зимних сборов. Форварды команды Артем Дзюба и Тимур Сулейманов устроили мини-борцовский поединок прямо во время тренировки.
«Сенсация номер два — Дзюба напал на Сулейманова», — подписала видео пресс-служба клуба.
«Кто победил? Тут надо отдать должное — техника за ним, а сила и вес за мной», — сказал Дзюба.
В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 25 матчах, забив восемь мячей. По ходу сезона он перешел из «Пари Нижний Новгород» в «Локомотив». Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года.
Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, имея в активе 31 очко. Лидирует в турнире «Краснодар» (38).
Ранее Дзюба рассказал о планах стать актером.