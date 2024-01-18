«Локомотив» показал видео со сборов: Дзюба напал на Сулейманова

Московский «Локомотив» в своем Telegram-канале опубликовал забавное видео с зимних сборов. Форварды команды Артем Дзюба и Тимур Сулейманов устроили мини-борцовский поединок прямо во время тренировки.

«Сенсация номер два — Дзюба напал на Сулейманова», — подписала видео пресс-служба клуба.

«Кто победил? Тут надо отдать должное — техника за ним, а сила и вес за мной», — сказал Дзюба.

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 25 матчах, забив восемь мячей. По ходу сезона он перешел из «Пари Нижний Новгород» в «Локомотив». Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, имея в активе 31 очко. Лидирует в турнире «Краснодар» (38).

Ранее Дзюба рассказал о планах стать актером.