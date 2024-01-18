Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева снялась с чемпионата страны по прыжкам, который пройдет в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал ее фан-группы.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что Камила не сможет принять участие в Чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья. Мы понимаем, что это вынужденная мера, ведь Камила всегда стремится выступать и показывать свое мастерство на льду, радовать своих болельщиков», — говорится в сообщении.

Прыжковый турнир пройдет с 19 по 21 января 2024 года на московской «ЦСКА-Арене». Валиева является действующим победителем соревнований.

Валиева — чемпионка Европы — 2022. На Олимпиаде-2022 она стала участницей допингового скандала после того, как во время соревнований в Китае стало известно, что ее проба дала положительный результат на запрещенный препарат. Ей было разрешено выступить в личном турнире, по итогам которого она стала четвертой. Ее дело рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS), решение будет вынесено в начале 2024 года.

На чемпионате России — 2024 Валиева стала третьей.

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