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В Госдуме рассказали, что будет с Олимпийскими играми без россиян

Депутат Журова: Олимпиада теряет в интересе без русских

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м, а также депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что Олимпиады теряют в интересе в отсутствие спортсменов из России. Особенно это касается тех видов спорта, где отечественные атлеты обычно доминируют.

«Олимпийские игры для спортсменов все равно будут апофеозом. И спортсменам, в принципе, все равно, коммерческими они будут или нет. Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян», — уверена Журова.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады в Париже в 2024 году в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, но только в том случае, если они смогут квалифицироваться на соревнования через отбор на Игры. При этом не все спортсмены из этих страны имеют возможность принять участия в самих квалификационных соревнованиях.

Ранее МОК поддержал решение IIHF допустить молодежку Израиля до ЧМ.

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