Американский хоккеист сравнил КХЛ с НХЛ

Американский форвард подмосковного «Витязя» Дерек Барак рассказал, чем Континентальная хоккейная лига (КХЛ) похожа на Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Ожидания от КХЛ совпали с реальностью? Определенно. В этой лиге очень много мастерства. Посмотрите на топовые команды — да, с ними можно играть, но они готовы наказать за малейшую ошибку. В этом плане КХЛ похожа на НХЛ», — заявил хоккеист.

В нынешнем сезоне 28-летний американец провел 51 матч, в которых набрал 27 очков — забросил девять шайб и сделал 18 результативных передач с показателем полезности -16.

Прошлый сезон Барак провел в финском «Эссэте», где отметился 15 заброшенными шайбами.

«Витязь» набрал 38 очков и занимает предпоследнее 10 место в турнирной таблице Западной конференции

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