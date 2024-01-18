Российская фигуристка заявила, что переносит ужас в жизни

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отвечала на вопросы своих подписчиков, рассказав, в том числе, считает ли себя счастливой на сегодняшний день.

«Сейчас не самое лучшее время спрашивать об этом. Переношу ужас. В целом все есть, все рядом, это самое главное. Но не могу себя назвать пока самой счастливой», — написала она.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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