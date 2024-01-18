«И за пивом бегал, и бутсы мыл»: Акинфеев вспомнил о начале карьеры

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресс» вспомнил, как на одном из сборов игрок армейского клуба Андрей Соломатин отправил его купить пиво, а также рассказал, что ему еще приходилось делать в начале своей карьеры.

«Пошел, конечно! Принес пиво им — «Хайнекен», как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать. Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали. Наоборот, те времена были золотые. Честно скажу, и бутсы мыл — и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Все это было», — поделился Акинфеев.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав 28 очков после 18 туров. В первом туре после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте армейский клуб сыграет с «Оренбургом».

Ранее комментатор Константин Генич рассказал, как Акинфеев реагирует на критику.