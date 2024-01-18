В Госдуме обвинили IIHF в безответственности из-за России и Израиля

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, говоря о решении Международной хоккейной федерации (IIHF) допустить молодежную сборную Израиля до чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет в третьем дивизионе после того, как национальные сборные этой страны были отстранены от турниров, заявил, что в действиях международной организации нет никакой логики. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Коллегам из IIHF надо внимательно посмотреть на опыт других федераций. Например, наши теннисисты и дзюдоисты выступают на международных соревнованиях, находясь в безопасности. IIHF ведет себя безответственно, их поведение не направленно на развитие данного вида спорта. Без россиян полноценное развитие хоккея невозможно», — заявил Свищев.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее МОК поддержал решение IIHF допустить молодежку Израиля до ЧМ.