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Мбаппе рассказал о психологическом давлении, которое на него оказывается

Форвард Мбаппе: давление позволяет поддерживать уровень мастерства

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Dylan Martinez/Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что психологическое давление, которое на него оказывается, помогает ему показывать свою лучшую игру. Его слова приводит GQ.

«Я уже продемонстрировал, что давление не оказывает на меня негативного воздействия. Я бы даже сказал, что оно мне нужно для хорошей игры. Это то, что позволяет поддерживать уровень мастерства, необходимый для игры на высшем уровне», — сказал Мбаппе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают первое место, имея в активе 43 очка.

Ранее Мбаппе заявил, что уедет из Европы.

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