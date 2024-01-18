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В Португалии восхитились 16-летней российской теннисисткой

Португальский журналист Моргадо восхитился 16-летней теннисисткой Андреевой

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Tracey Nearmy/Reuters

Известный португальский журналист Жозе Моргадо на своей странице в социальной сети X восхитился игрой 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой после того, как она одолела представительницу Туниса, шестую ракетку мира Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Вау. 16-летняя Мирра Андреева разгромила шестую ракетку мира и своего кумира Онс Жабер со счетом 6:0, 6:2 и вышла в третий круг за 54 минуты. Самая крупная победа в ее карьере. Это невероятно», — написал Моргадо.

Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась разгромной победой 16-летней россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. В третьем круге турнира Андреева сыграет с французской теннисисткой Диан Парри. Матч состоится 19 января, ориентировочное время начала — 03:00 по московскому времени.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее стало известно, что понадобится 16-летней Андреевой для успеха на Australian Open.

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