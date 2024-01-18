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В России обвинили IIHF в лицемерии из-за допуска Израиля на чемпионат мира

Чемпион Игр Фетисов о допуске Израиля на ЧМ: лицемерная позиция от IIHF

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов критично высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) допустить молодежную сборную Израиля до чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет в третьем дивизионе после того, как национальные сборные этой страны были отстранены от турниров. Его слова приводит Sport24.

«Меня уже ничего не удивляет касательно международных спортивных организаций. Лицемерная позиция от IIHF. Ничего нового тут», — сказал Фетисов.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее МОК поддержал решение IIHF допустить молодежку Израиля до ЧМ.

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