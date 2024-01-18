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Вяльбе заявила, что МОК помог российским спортсменам не стать предателями

Глава ФЛГР Вяльбе назвала предательством поездку на Игры в нейтральном статусе

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) своим разрешением для российских спортсменов поехать на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе создал для России очень хорошие условия. Ее слова приводит РИА Новости.

«Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и все. Поэтому им за это огромное спасибо. Наши спортсмены не будут терзаться и мучиться в догадках, поехать или нет, стать предателем страны или нет. Для меня в данной ситуации было бы предательством поездка спортсмена на Олимпиаду в нейтральном статусе», — заявила Вяльбе.

8 декабря МОК объявил о том, что российские атлеты смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В МОК также сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Госдуме объяснили, почему олимпийское движение ждет кризис.

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