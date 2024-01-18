Вяльбе заявила, что МОК помог российским спортсменам не стать предателями

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) своим разрешением для российских спортсменов поехать на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе создал для России очень хорошие условия. Ее слова приводит РИА Новости.

«Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и все. Поэтому им за это огромное спасибо. Наши спортсмены не будут терзаться и мучиться в догадках, поехать или нет, стать предателем страны или нет. Для меня в данной ситуации было бы предательством поездка спортсмена на Олимпиаду в нейтральном статусе», — заявила Вяльбе.

8 декабря МОК объявил о том, что российские атлеты смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В МОК также сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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