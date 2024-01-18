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Российская теннисистка заявила, что пьяные мужчины мяукали на нее во время матча AO

Теннисистка Павлюченкова: на матче были мужчины, они напились и стали кричать

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после вылета с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) рассказала, что во время матча на трибуне присутствовали пьяные зрители, которые своим поведением мешали ее игре. Слова спортсменки приводит iNews.

«Было шумно, как в ресторане: люди разговаривали, ели и пили. Не знаю, смотрели ли они вообще матч. Было несколько мужчин, которые напились и стали кричать и мяукать на меня. Думала, может дело в моей татуировке на ноге или они просто немного выпили. Это было неприятно. Я была расстроена», — поделилась Павлюченкова.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Павлюченкова проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе. Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:3.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее бывшая первая ракетка мира получила срок за мошенничество.

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