Мбаппе заявил, что уедет из Европы

Футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что в будущем уедет из Европы, передает GQ.

«Многие великие игроки, которые писали историю футбола, прошлым летом покинули Европу. Мы вступаем в новую эру. Однажды придет и моя очередь уйти», — сказал Мбаппе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают первое место, имея в активе 43 очка.

Ранее президент «Реала» ответил на вопрос о трансфере Мбаппе.