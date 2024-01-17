МОК о допуске молодежки Израиля до ЧМ по хоккею: мы против дискриминаций

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить молодежную сборную Израиля до чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет в третьем дивизионе, передает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Борьба с дискриминацией любого рода является частью основополагающих принципов Олимпийской хартии, и МОК всегда будет придерживаться этого», — заявили в МОК.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) призвала IIHF допустить Израиль до международных турниров.