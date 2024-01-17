Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Туктамышева рассказала о реакции тренера Мишина на приостановку карьеры

Туктамышева о реакции Мишина на приостановку карьеры: эту ситуацию он принял

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее тренер Алексей Мишин принял желание спортсменки приостановить спортивную карьеру, передает «Матч ТВ».

«Алексей Николаевич умеет оказывать на меня сильное влияние, когда хочет. Но эту ситуацию он принял. Попросил лишь, чтобы я иногда появлялась на катке и помогала ему в тренерстве», — сказала Туктамышева.

Также Туктамышева отметила, что работает со всеми учениками группы, помогает ребятам накатывать программы.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

В августе 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Туктамышева возобновила тренировки после приостановки карьеры.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами