Туктамышева рассказала о реакции тренера Мишина на приостановку карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее тренер Алексей Мишин принял желание спортсменки приостановить спортивную карьеру, передает «Матч ТВ».

«Алексей Николаевич умеет оказывать на меня сильное влияние, когда хочет. Но эту ситуацию он принял. Попросил лишь, чтобы я иногда появлялась на катке и помогала ему в тренерстве», — сказала Туктамышева.

Также Туктамышева отметила, что работает со всеми учениками группы, помогает ребятам накатывать программы.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

В августе 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Туктамышева возобновила тренировки после приостановки карьеры.