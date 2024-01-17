«Что ты несешь?» Комментатор Генич — о реакции Акинфеева на критику

Футбольный комментатор Константин Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признался, что поддерживает хорошие и добрые отношения с голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым, а также рассказал, как вратарь реагирует на критику.

«А насколько я знаю, Игорь к критике относится всегда так… Он, бывает, присылает мне голосовые или текстовые сообщения: «Че ты несешь?» Это самый популярный посыл практически от любого футболиста», — заявил Генич.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав 28 очков после 18-ти туров. В первом туре после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте армейский клуб сыграет с «Оренбургом».

Ранее был назван вратарь, способный сменить Акинфеева в ЦСКА.