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Игрок «Спартака» оценил необходимость спортивного психолога в команде

Защитник «Спартака» Ручкин заявил, что занимается со спортивным психологом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» рассказал, считает ли необходимым для хоккеиста работу со спортивным психологом. Его слова приводит Legalbet.

«Лично у меня есть свой спортивный психолог, поэтому, я думаю, это личное дело каждого. Кто хочет, тот занимается. Но если такой сотрудник появится в командах, я думаю, все будут только «за», — сказал Ручкин.

14 января «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромно проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Это поражение для красно-белых стало шестым подряд. 16 января красно-белые прервали серию поражений, обыграв на домашнем стадионе «Витязь» со счетом 2:1.

Следующий матч «Спартак» проведет против одного из лидеров Восточной конференции КХЛ — омского «Авангарда». Поединок состоится 19 января, стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ручкин в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл в 43 поединках, в которых записал на свой счет четыре результативные передачи.

Ранее Илья Ковальчук отреагировал на недовольство фанатов «Спартака».

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