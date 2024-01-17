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Призер ОИ назвал вопрос безопасности приоритетным для российских пловцов

Пловец Коротышкин заявил, что нельзя рисковать жизнями российских спортсменов

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский пловец, серебряный призер Олимпиады и бронзовый призер чемпионата мира Евгений Коротышкин высказался о решении россиян не участвовать в чемпионате мира, который является последним отборочным соревнованием на Олимпиаду — 2024 в Париже. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что, помимо ограничений со стороны международных организаций и требований к россиянам, важен вопрос их безопасности на турнирах.

«В отсутствие возможности даже отобраться на Олимпийские игры как можно говорить о главном старте четырехлетия? Все понимают, что на первом месте сейчас вопрос безопасности. Даже при том, что выступить очень хочется, что спортсмены к этим стартам готовились всю жизнь, вопрос безопасности так и не решен. Как бы мы ни хотели участвовать, жизнями спортсменов мы рисковать не можем», — считает Коротышкин.

Осенью 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Международной федерации плавания заявили, что никто из российских спортсменов не зарегистрирован на чемпионат мира по водным видам спорта.

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