«Звезда родилась»: на Australian Open восхитились 16-летней россиянкой

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) опубликовала на своей странице в социальной сети X пост, посвященный 16-летней российской теннисистке Мирре Андреевой, вышедшей в третий круг турнира.

«Звезда родилась! 16-летняя Андреева ошеломила сеянную под шестым номером Жабер», — указано в сообщении пресс-службы.

Россиянка в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии победила шестую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась разгромной победой 16-летней россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. В третьем круге турнира Андреева сыграет с французской теннисисткой Диан Парри.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее Андреева рассказала об ужасе в комментариях.