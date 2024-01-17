16-летняя российская теннисистка рассказала об ужасе в комментариях

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справляется с повышенным вниманием и призналась, что пытается абстрагироваться от этого. Ее слова приводит Sports.ru.

«Конечно, после побед мне поступает много комментариев как хороших, так и плохих. После проигрышей там вообще ужас творится, но я никогда не открываю. Комментариев много, но я стараюсь не читать», — заявила Андреева.

Россиянка в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) победила шестую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась разгромной победой 16-летней россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. В третьем круге турнира Андреева сыграет с французской теннисисткой Диан Парри.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее Андреева вошла в историю турниров «Большого шлема».