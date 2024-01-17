Уволенного из «Ромы» Моуринью сравнили с российским тренером

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал странным увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера римской «Ромы».

«Немного странно увольнять в середине сезона. Было бы целесообразнее сделать это в конце. Но это прихоть руководителей. Да, они на девятом месте, но отрыв от пятой строчки не такой большой. Можно было бы дать шанс доиграть и попытаться побороться за пятое место. Но сейчас нужен новый тренер, новая концепция и новые футболисты.

Моуринью точно не останется без работы. Слуцкий без работы не остается же. Жозе сделал себе хороший имидж в прошлом. Он везде найдет работу», — заявил Канчельскис.

Моуринью работал в «Роме» с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне римская команда стала финалистом Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата Италии «Рома», набрав 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует миланский «Интер» (51 очко).

16 января «Шанхай Шэньхуа» в первом матче под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с олимпийской сборной Китая (1:1).

Ранее новым тренером «Ромы» стал легенда клуба.