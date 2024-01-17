Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уволенного из «Ромы» Моуринью сравнили с российским тренером

Экс-футболист Канчельскис назвал странным увольнение тренера Моуринью из «Ромы»

close
100%
Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал странным увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера римской «Ромы».

«Немного странно увольнять в середине сезона. Было бы целесообразнее сделать это в конце. Но это прихоть руководителей. Да, они на девятом месте, но отрыв от пятой строчки не такой большой. Можно было бы дать шанс доиграть и попытаться побороться за пятое место. Но сейчас нужен новый тренер, новая концепция и новые футболисты.

Моуринью точно не останется без работы. Слуцкий без работы не остается же. Жозе сделал себе хороший имидж в прошлом. Он везде найдет работу», — заявил Канчельскис.

Моуринью работал в «Роме» с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне римская команда стала финалистом Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата Италии «Рома», набрав 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует миланский «Интер» (51 очко).

16 января «Шанхай Шэньхуа» в первом матче под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с олимпийской сборной Китая (1:1).

Ранее новым тренером «Ромы» стал легенда клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами