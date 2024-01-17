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Легенда сборной Германии: Месси не заслужил награду лучшему игроку 2023 года

Маттеус заявил, что Холанд должен был получить приз The Best от ФИФА

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Carl Recine/Reuters

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что не согласен с выбором аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит Vprognoze.ru со ссылкой на Sky Germany.

«Если судить по большим успехам, невозможно пройти мимо «Манчестер Сити» и Эрлинга Холанда. Он выиграл самые важные титулы с «Манчестер Сити». Его результативность была впечатляющей. Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока – и это был Холанд», – заявил Маттеус.

В минувшем сезоне Эрлинг Холанд выиграл вместе с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Месси и Холанд получили в голосовании на премии The Best по 48 очков, однако победа досталась аргентинскому игроку, благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

Ранее Роналду отказался участвовать в голосовании ФИФА.

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