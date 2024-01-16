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Французский журналист назвал качество игрока «Гавра» Кузяева

Французский журналист Бурон рассказал о сдержанности Кузяева

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Le Havre AC

Французский журналист L'equipe Себастьен Бурон заявил, что игрок французского «Гавра» Далер Кузяев спокойный и сдержанный, передает «Чемпионат».

«Далер нравится своим товарищам по команде, хотя они говорят, что он очень спокойный и сдержанный. Когда он забил свой первый мяч в ворота «Бреста», он не праздновал его. Это стало сюрпризом для нас», — сказал Бурон.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». 20 августа Кузяев забил свой первый гол в Лиге 1. Всего россиянин провел в чемпионате Франции 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Последний раз Кузяев забивал в чемпионате Франции в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

«Гавр», набрав 22 очка в 18 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что в «Гавре» счастливы из-за игры российского футболиста.

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