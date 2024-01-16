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Мостовой объяснил фразой из мультфильма, почему российские игроки не едут в Европу

Мостовой о возможных трансферах россиян в Европу: и здесь вроде неплохо кормят

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что российские футболисты не уезжают в Европу из-за хороших условий в отечественном чемпионате, передает Legalbet.

«Тут вопрос больше вот в чем, зачем нам туда ехать, если и здесь вроде неплохо кормят? Кузяев в 30 лет перешел во французский клуб, молодец. Другое дело, что Далер в России уже выиграл все, что только можно», — сказал Мостовой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Таким образом, мужская национальная команда под руководством Валерия Карпина лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира — 2022, который прошел в Катаре в декабре. Также сборная не приняла участие в квалификации чемпионата Европы — 2024.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее в Италии рассказали, могут ли клубы подписывать игроков из России.

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Футбол. Чемпионат России
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