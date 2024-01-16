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Стал известен вратарь, готовый сменить Акинфеева в качестве вратаря ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Чанов: Помазун готов сменить Акинфеева в качестве вратаря клуба

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РИА Новости

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что Илья Помазун готов сменить Игоря Акинфеева в качестве голкипера клуба, передает «РБ Спорт».

«Сможет ли Помазун заменить Акинфеева, если тот завершит карьеру? Да. Уверен в этом. Если бы он был в ЦСКА, то сидел бы все время на лавке. А здесь человек постоянно играл и вызывался в сборную России», — сказал Чанов.

Помазун является воспитанником ЦСКА, сейчас он выступает за екатеринбургский «Урал» на правах аренды.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее была названа причина, почему нельзя сравнивать Акинфеева с Львом Яшиным.

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