Новичок «Зенита» объяснил свой переход в российский клуб

Новичок «Зенита» Нино признался, что настойчивость сине-бело-голубых сыграла роль в его переезде в Россию. Его слова передает TNT Sports.

«Это было очень хорошее предложение. Основная причина, по которой я принял решение перейти в «Зенит», заключалась в том, что все остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости.

Плюсом стало то, что предложение «Зенита» было очень хорошим с финансовой точки зрения. В том числе для «Флуминенсе». Мой контракт с клубом подходил к концу. Через шесть месяцев «Флуминенсе» уже не смог бы рассчитывать на такую сумму за меня», — сказал Нино.

Нино подписал контракт с петербургским «Зенитом» до лета 2028 года.

С 2023 года защитник вызывается в национальную сборную Бразилии. В 2020 года он стал обладателем золота Олимпийских игр в Токио.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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