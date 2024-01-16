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Российского хоккеиста назвали главным разочарованием клуба НХЛ

Журналист The Athletic Клок заявил о туманном будущем Самсонова в «Торонто»

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Журналист Джошуа Клок в статье на сайте The Athletic высказался об изменениях в игре российского вратаря Ильи Самсонова, выступающего за «Торонто Мэйпл Лифс».

«В прошлом сезоне Самсонова считали бесспорным номером один в «Торонто», который действовал беззаботно и обаятельно, уверенность в себе и его игра были очень заметны.

В этом сезоне он пропускал гол за голом, которые стоили «Лифс» ценных очков, которые в конечном счете должны были стать победами. Это произошло после того, как арбитраж присудил Самсонову контракт на один год и $ 3,55 млн», — написал Клок.

Самсонов выступает за «Торонто» с 2022 года. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский вратарь провел за клуб 16 матчей, пропустив 55 шайб. В этом розыгрыше он не является основным голкипером команды. «Торонто» идет шестым в Восточной конференции.

Самсонов до перехода в «Торонто» на протяжении трех лет выступал за «Вашингтон Кэпиталз». В России вратарь играл за магнитогорский «Металлург».

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