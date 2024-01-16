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Голкипер «МЮ» Онана пришел в ярость из-за непопадания в заявку сборную Камеруна

Голкипер «МЮ» Онана взбесился после непопадания в заявку сборной Камеруна

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Global Look Press

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана пришел в ярость из-за решения тренерского штаба камерунской национальной команды не включать его в заявку на игру 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, вратарь был взбешен тем, что ему пришлось на частном самолете и машине добираться до расположения национальной команды, участвующей в Кубке африканских наций, сразу после матча в клубе, но он не получил шанс выйти на поле.

«Зачем я летел сюда на частном самолете, если меня даже не собирались включить в заявку или выпустить на поле?» — цитирует Онану издание.

Сборная Камеруна сыграла вничью с Гвинеей 1:1.

Ради сборной Камеруна Онане пришлось преодолеть более 5 тысяч миль. Вылет в конечный пункт назначения задержался из-за тумана, и вратарю пришлось 240 км проехать на машине.

В декабре 2022 года Онана объявил о завершении карьеры в сборной после конфликта с главным тренером команды. Позже он принял решение о возвращении.

Ранее сообщалось, что Моуринью уволен из «Ромы».

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