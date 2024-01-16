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Итальянский тренер назвал лицо российского футбола

Каррера считает Льва Яшина лицом российского футбола

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РИА Новости

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее работавший в московском «Спартаке», рассказал, с кем у него ассоциируется российский футбол. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«У меня российский футбол ассоциируется с Львом Яшином. Он — лицо вашего футбола, это однозначно. Этот вратарь приходит первым на ум, когда речь заходит о российском футболе», — сказал Каррера.

Яшин в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1956 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом Игр в Мельбурне. В 1960 году национальная команда вместе с Яшиным стала чемпионом Европы, а четырьмя годами позднее взяла серебро.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что российский футболист оформил покер за «Манчестер Юнайтед» до 16 лет.

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