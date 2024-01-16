В Госдуме не исключили, что Франция запретит России участвовать в Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя обращение сейма Латвии к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой запретить российским спортсменам въезд в страну для участия в Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже, заявила, что французский лидер действительно может принять такое решение. Ее слова приводит ТАСС.

«Исключать этого нельзя. Мы изначально говорили о том, что спортсменам можно пройти все фильтры, отказаться от родины, подписать какие-то бумаги, но в итоге Макрон возьмет и не пустит их, ссылаясь на обращение ряда стран», — заявила Журова.

Латвийская сторона считает, что решение о допуске российских атлетов до летних Олимпийских Игр в Париже, которое 8 декабря принял Международный олимпийский комитет (МОК), безответственно и не должно иметь поддержки. Поэтому Латвия призывает Францию, как принимающую Олимпиаду, принять соответствующие меры, чтобы не допустить участия российских спортсменов в мероприятии.

Также было отмечено, что несколько латвийских спортсменов уже выразили готовность отказаться от участия в Олимпиаде в том случае, если в Париж отправятся российские атлеты.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее украинская теннисистка призвала свою страну что-то предпринять из-за допуска России на Олимпиаду.