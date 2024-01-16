В Госдуме призвали Латвию заняться своей страной из-за письма о недопуске России на Игры

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя письмо сейма Латвии к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать атлетов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил, что латвийским депутатам совершенно нечем заняться. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Маленькая прибалтийская страна с маленькими проблемами. Если уж они переживают за развитие спорта, так пусть и займутся этим в своей стране. Пусть готовят спортсменов, строят стадионы, поднимают массовый спорт. Им есть над чем работать. А какое отношение они имеют к России, Франции и Олимпийским играм, совершенно непонятно», — заявил Свищев.

Латвийская сторона считает, что решение о допуске российских атлетов до летних Олимпийских Игр в Париже, которое 8 декабря принял Международный олимпийский комитет (МОК), безответственно и не должно иметь поддержки. Поэтому Латвия призывает Францию, как принимающую Олимпиаду, принять соответствующие меры, чтобы не допустить участия российских спортсменов в мероприятии.

Также было отмечено, что несколько латвийский спортсменов уже выразили готовность отказаться от участия в Олимпиаде в том случае, если в Париж отправятся российские атлеты.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее украинская теннисистка призвала свою страну что-то предпринять из-за допуска России на Олимпиаду.