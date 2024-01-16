Стало известно, как проголосовал Месси в номинации на лучшего игрока 2023 года

Капитан сборной Аргентины и нападающий американского «Интер Майами» назвал норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим футболистом по итогам 2023 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Месси, который выиграл номинацию на звание лучшего игрока 2023 года от ФИФА, на второе место поставил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, на третье — Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити». Месси и Холанд набрали одинаковое количество баллов, аргентинский форвард победил, потому что за него проголосовало больше капитанов национальных сборных.

При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал. Издание DSports изначально сообщило, что причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отказался участвовать в голосовании ФИФА.