Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как проголосовал Месси в номинации на лучшего игрока 2023 года

Форвард Месси назвал нападающего Холанда лучшим игроком 2023 года

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Капитан сборной Аргентины и нападающий американского «Интер Майами» назвал норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим футболистом по итогам 2023 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Месси, который выиграл номинацию на звание лучшего игрока 2023 года от ФИФА, на второе место поставил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, на третье — Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити». Месси и Холанд набрали одинаковое количество баллов, аргентинский форвард победил, потому что за него проголосовало больше капитанов национальных сборных.

При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал. Издание DSports изначально сообщило, что причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отказался участвовать в голосовании ФИФА.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами