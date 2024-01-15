Медведев объяснил свой скандальный жест в адрес «Спартака»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу» объяснил свой жест в разговоре с бразильским полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности», — заявил Медведев.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к красно-белым. Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

Ролик можно посмотреть в Телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

В первом официальном матче 2024 года команды сыграют между собой в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 18 туров чемпионата страны подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте.

Ранее российский футболист отказался уходить из «Зенита».