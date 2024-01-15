Новичку «Зенита» предрекли сложности в борьбе за место в основе

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Ильзат Ахметов, перешедший в «Зенит» из «Краснодара», скорее будет использоваться как игрок ротации.

По его словам, 26-летнему игроку будет непросто выиграть конкуренцию в полузащите.

«Мало кто поступает спонтанно при выборе продолжения карьеры. Могут быть ошибочные решения, ошибочные переходы, но раз «Зенит» его приглашает, учитывая его индивидуальные возможности, российский паспорт, наверняка они как-то видят его в составе. Может, с точки зрения перспективы на будущее. Прямо сейчас я не вижу, чтобы Ахметов мог как-то переиграть Клаудиньо и Вендела в борьбе за место в основном составе. В «Краснодаре» чаще всего он выходил на замену, его появление на поле часто меняло ситуацию и приносило пользу. Но как все у него сложится в новой команде, будет зависеть только от него», — заявил Игнатьев.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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