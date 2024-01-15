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«Ему там нет места»: экс-тренер «Спартака» предсказал Ахметову скамейку запасных в «Зените»

Тренер Гладилин заявил, что Ахметова ждет скамейка запасных в «Зените»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Ильзат Ахметов, перешедший в «Зенит» из «Краснодара», с большой долей вероятности будет использоваться как игрок ротации.

По его словам, существует вероятность, что 26-летний игрок засядет на скамейке запасных.

«У «Зенита» очень сильный состав, большая конкуренция. Помимо Ахметова, клуб купил еще трех бразильцев, так что он будет использоваться для ротации состава. Ильзат — парень талантливый, будущее в новой команде будет зависеть от того, как он сможет проявить себя. В стартовом составе я его не вижу — в «Зените» уже есть костяк игроков, места ему там нет. Он будет эпизодически появляться на поле, будет в каких-то матчах выходить на замену», — заявил Гладилин.

Полузащитник дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что российский футболист отказался от ухода из «Зенита».

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