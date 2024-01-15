Буре назвал самого сильного хоккеиста мира на текущий момент

Бывший нападающий сборной России Павел Буре назвал форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова самым сильным хоккеистом мира на текущий момент. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он идет на первом месте в НХЛ по очкам (гол+пас), поэтому, наверное, на сегодняшний день Кучерова можно назвать самым сильным хоккеистом мира. Если по цифрам, то да. Конечно, он играет в очень интересный хоккей, является настоящей звездой не только российского, но и мирового хоккея. Он доказывает это в каждом матче, набирает очень много очков и делает те вещи, которые другие игроки не умеют и не могут сделать», — заявил Буре.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на счету Кучерова 72 (28+44) очка в 43 играх. Он первым в текущем сезоне достиг отметки в 70 очков, ближайший преследователь отстает на три балла — Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» набрал 69 (23+46) очков в 43 играх.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

«Тампа-Бэй» с 49 очками после 44 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.

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