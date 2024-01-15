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Посольство Украины в Канаде оказалось шокировано словами Бетербиева про Кадырова

Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове

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Patrice Laroche/Global Look Press

Посольство Украины в Канаде раскритиковало чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева, который после победы над британцем Каллумом Смитом в чемпионском поединке поддержал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Заявление опубликовано на официальном сайте посольства.

«Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксерского боя в Канаде. Еще одно доказательство того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет», — указано в сообщении.

14 января Бетербиев одолел нокаутом Смита. Поединок между соперниками завершился в седьмом раунде. Россиянин за несколько секунд дважды подряд отправил своего оппонента в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Бетербиев защитил титул чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

После победы Бетербиева Кадыров обратился к боксеру, поздравив спортсмена и заявив, что в Чеченской Республике гордятся его успехами.

Ранее тренер Бетербиева объяснил победу российского боксера над Смитом.

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