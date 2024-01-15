Медведев на отказе соперника прошел в следующий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прошел во второй круг Australian Open на отказе француза Теренса Атмана.

Француз отказался от борьбы в четвертом сете из-за травмы ноги (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

Встреча продолжалась 2 часа и 37 минут. Медведев совершил девять эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов из 19 и допустил четыре двойные ошибки.

Во втором круге Медведев сразится с финном Эмиль Руусувуори.

Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге АТР. Он уже дважды играл в финале на Открытом чемпионате Австралии, уступив в 2021 году Рафаэлю Надалю, а годом позже проиграв в решающем матче Новаку Джоковичу. В прошлом сезоне россиянин вылетел в Мельбурне необычайно рано для себя — в третьем круге.

Россиянин Карен Хачанов в прошлом году играл в полуфинале турнира, представитель России Андрей Рублев дважды был в четвертьфинале (2021 и 2023), а россиянин Аслан Карацев в год своего прорыва в АТР-туре (2021) был в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Ранее Рублев вышел во второй круг Australian Open, победив на тай-брейке в пятом сете.