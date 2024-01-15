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Ольховский признался, что ожидал победы 16-летней Корнеевой в первом круге Australian Open

Теннисист Ольховский: ожидал победы Корнеевой в первом круге Australian Open

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Roberto Bettacchi/IPA Sport/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Ольховский признался, что ожидал от 16-летней Алины Корнеевой победы в первом круге Australian Open, передает Vprognoze.ru.

«Корнеева молодчина, 6:2 выиграла третий сет. Я во всяком случае ожидал этой победы, она молодец. В этом году она вполне может осуществить явный прорыв», — сказал Ольховский.

Корнеева одержала волевую победу над представительницей Испании Сарой Соррибес Тормо.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Эта победа стала первой для Корнеевой на взрослом турнире Большого шлема.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. На теннисных турнирах российские спортсмены выступают без национального флага.

Ранее в Госдуме объяснили, почему российские теннисисты продолжают участвовать в соревнованиях.

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