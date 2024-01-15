Черчесов отказался от предложения возглавить азиатскую клуб

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от работы в Азии, передает «Спорт-Экспресс».

Известно, что предложение поступило от команды, которая выступает в Азиатской лиге чемпионов. Специалиста не устроили условия возможного контракта.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Сейчас «Ференнцварош» занимает второе место в чемпионате Венгрии, набрав 33 очка. На первом месте идет «Пакш» (34).

Ранее сообщалось, что турецкий «Бешикташ» не заинтересован в услугах Черчесова.