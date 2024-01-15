Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Артемий Панарин и Алекси Лафреньер. За «Вашингтон» точным броском отметился Ти Джей Оши. Российский игрок «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Коламбус» и «Чикаго».

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 43 матчах НХЛ, отметившись 28 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

Лидирует в лиге по системе гол+пас россиянин из «Тампы» Никита Кучеров. У него 28 заброшенных шайб и 44 результативных передачи. Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (23+46). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк из «Бостона» (25+34). Панарин — четвертый.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Сиэтлом», а «Вашингтон» померится силами с «Анахаймом».

Ранее Панарин забил на 48-й секунде «Вашингтону» и установил рекорд «Рейнджерс».