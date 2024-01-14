«Он стал лидером»: легенда «Спартака» заявил о прогрессе Головина в «Монако»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин готов сделать следующий шаг в профессиональной карьере.

По его словам, 27-летний россиянин уже хорошо зарекомендовал себя во французском чемпионате.

«Здесь только ему самому решать свое будущее, хочет ли он принять новый вызов в карьере или нет. Можно взять Мбаппе — его шейхи закидывают деньгами, все время предлагая больше и больше, поэтому он никуда из «ПСЖ» и не уезжает. Хочет он или не хочет ехать в «Реал» за новым вызовом — неясно.

Головин сам будет решать, где ему лучше развиваться. Он уже адаптировался к французскому чемпионату, стал лидером «Монако». Если за него предложат клубу хорошие деньги и трансфер произойдет, мы будем только рады», — заявил Масалитин.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Головин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 16 матчей, забив пять мячей и отдав три голевые передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

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