Легенда ЦСКА похвалил руководство клуба за подписание Кругового

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству армейского клуба удалось провести удачную сделку, оформив соглашение о переходе с защитником «Зенита» Данилом Круговым.

«Трансфер Кругового — это хорошее приобретение, в ЦСКА давно нужен был такой мальчишка-бегунок, который может на высокой скорости работать с мячом, открываться вперед, а не все время в недодачу играть. Круговой отлично бежит, выносливый, проделывает большой объем работы, так что очень пригодится в команде», — заявил Пономарев.

По информации журналиста Ивана Карпова, футболист подпишет трудовое соглашение с армейским клубом по схеме «4+1». Также у игрока будет возможность покинуть ЦСКА и перейти в европейский клуб, пункт о сумме отступных для зарубежных команд будет прописан в контракте.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

Ранее Владимир Пономарев посоветовал руководству ЦСКА не продлевать контракт с Константином Кучаевым.