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Чалову посоветовали оставаться в ЦСКА

Легенда сборной СССР Пономарев посоветовал Чалову оставаться в ЦСКА

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающему Федору Чалову стоит отказаться от перехода в турецкий «Трабзонспор».

По его мнению, 25-летнему форварду стоит сконцентрироваться на игре за родную команду.

«Чалову нет смысла менять Россию на Турцию, не надо ему уходить никуда. Он больше нигде не заиграет так, как в ЦСКА. От него там все время будут требовать хорошего движения, физики. Здесь он на чистых мячах играет, он форвард непробивного такого плана. Так что не надо за границу уезжать, лучше пусть до конца в ЦСКА будет, как Акинфеев», — заявил Пономарев.

18 декабря 2023 года турецкая газета Takagazete сообщила о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову. 19 декабря прошлого года стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Дмитрий Аленичев назвал единственного игрока современного «Спартака», который смог бы заиграть в клубе 90-х.

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