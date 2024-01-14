В Госдуме объяснили, почему российские теннисисты продолжают участвовать в соревнованиях

Депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте на дистанции 500 м в Турине-2006, в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что российские теннисисты и теннисистки продолжают участвовать во всех международных соревнованиях, несмотря на специальную военную операцию, так как в этом виде спорта их выступления приносят федерациям деньги.

«Теннисная федерация пошла по принципу: мы видим коммерческий интерес в участии русских, наши спонсоры не запрещают этого. Если бы запрещали, телодвижения были бы в другую сторону. А так как спонсоры не запрещают – это работает. Хотя если так дальше пойдет, МОК тоже придется делать Олимпийские игры менее политизированными. Не слушать политиков, а идти только на поводу у спонсоров. Хорошо это или плохо – тоже вопрос. Сейчас, в ситуации, когда вперед вышла политика, для МОК соревнования становятся коммерчески невыгодными, так как у них отказываются спонсоры. Это определенный кризис», — считает Журова.

Российские теннисисты и теннисистки выступают с марта 2022 года в турнирах серии АТР и WTA, а также в турнирах серии «Большого шлема» в нейтральном статусе, без национального флага. При этом они отстранены от командных соревнований с участием сборных.

Ранее Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open.