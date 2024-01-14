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Овечкин не сможет принять участие в матче против «Рейнджерс»

Овечкин пропустит из-за травмы игру с «Рейнджерс»

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не выйдет на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщила в своих социальных сетях журналистка Бейли Джонсон.

Как утверждает издание, причиной пропуска российским хоккеистом матча НХЛ стала травма нижней части тела. Встреча между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» состоится 14 января. Начало матча в 21:00 по московскому времени.

13 января команды уже встречались друг с другом. Тогда «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2, а Овечкин пропустил игру.

Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона» в январе. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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