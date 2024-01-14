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Тренер Бетербиева объяснил победу российского боксера над Смитом

Тренер Талибов: Бетербиев тактически четко провел бой против Смита

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Patrice Laroche/Global Look Press

Нурипаша Талибов, тренер российского боксера Артура Бетербиева, похвалил своего подопечного за бой против британца Каллума Смита. Его слова передает РИА Новости.

«Мне понравилось, как Артур провел бой. Честно говоря, я большего ожидал от Смита, судя по его предыдущим поединкам, в которых он выглядел хорошо. Но Артур не дал ему ничего сделать, он очень грамотно построил бой и все сделал очень четко. Он не бросался на соперника, видел все его действия, все успевал и очень мощно бил. Шансов у соперника практически не было. Артур — молодец», — сказал Талибов.

14 января Бетербиев одолел нокаутом Каллума Смита. Поединок между соперниками завершился в седьмом раунде. Россиянин за несколько секунд дважды подряд отправил своего оппонента в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

29 января 2023 года Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее промоутер назвал торжеством самодисциплины победу Бетербиева.

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