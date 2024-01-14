Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Юнайтед» может приобрести лидера «Реала»

Fichajes: футболист «Реала» Винисиус может перейти в «Манчестер Юнайтед»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус попал в сферу английского «Манчестер Юнайтед», передает Fichajes.

Футболист может покинуть «Реал», если в команду перейдет форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Также на Винисиуса претендуют английский «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Винисиус полностью восстановится от травмы, которую получил в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Колумбии.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. До этого он играл в Бразилии за «Фламенго». В составе испанской команды Винисиус дважды стал чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок. В сезоне-2021/22 вингер праздновал победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус провел в Ла Лиге 11 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.

14 января «Реал» сыграет в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны». Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Винисиус на всю спину набил тату с великими спортсменами.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами