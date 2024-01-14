Мбаппе все еще может остаться в «ПСЖ»

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в нынешней команде, поскольку его заинтересовали условия, которые предлагает ему клуб. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Сообщается, что в начале января после отпуска Мбаппе провел встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, на которой обсуждалось будущее футболиста, а также условия его контракта.

Также причиной для того, чтобы остаться, может послужить ультиматум, который перед Мбаппе поставил «Реал» — игрок должен сообщить до конца января, переходит он в мадридский клуб или нет.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

Ранее в «Реале» произошел раскол из-за трансфера Мбаппе.